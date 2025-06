CURIOSIDADES

Beber só água com gás faz mal? Saiba o que muda no corpo

Água com gás pode ajudar na digestão, mas exige moderação

Agência Correio

Publicado em 17 de junho de 2025 às 05:00

Conheça os prós e contras da água gaseificada no dia a dia Crédito: Freepik

A água com gás pode ser uma aliada refrescante na rotina, mas será que ela é indicada como única fonte de hidratação?>

Embora tenha benefícios digestivos e minerais importantes, seu consumo em excesso pode causar desconfortos e prejudicar a saúde bucal.>

Muita gente prefere a água com gás por achar o sabor mais agradável. Porém, torná-la a única forma de hidratação pode não ser a melhor escolha para o organismo. >

Água com gás 1 de 3

Água com gás não é vilã, mas tem limites

Ao contrário do que muita gente acredita, a água gaseificada não é prejudicial à saúde. O gás carbônico adicionado à bebida não representa risco quando consumido com moderação. >

Além de ser mais refrescante, a água com gás pode auxiliar na digestão. “As bolhas estimulam a produção de ácidos no estômago”, o que facilita o esvaziamento gástrico e melhora o conforto após as refeições.>

Ela também proporciona uma leve sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite se consumida antes das refeições. Ainda assim, isso não significa que ela deva substituir a água natural no dia a dia.>

Possíveis efeitos colaterais do consumo excessivo

Beber água com gás todos os dias, e em grandes quantidades, pode trazer alguns desconfortos. Entre eles, estão o inchaço abdominal e a dilatação temporária do estômago, que causa mal-estar.>

Quem sofre com refluxo, gastrite ou úlceras precisa ter cuidado redobrado. O consumo frequente pode agravar essas condições e dificultar o tratamento dos sintomas gastrointestinais.>

Outro ponto de atenção é a saúde bucal. A exposição prolongada ao gás presente na água pode desgastar o esmalte dos dentes, favorecendo a sensibilidade e possíveis cáries.>

Tipos de água e como escolher a ideal

Além do gás, o teor de minerais na água também faz diferença. As águas com pouca mineralização são leves e ajudam na eliminação de líquidos, ideais para o consumo diário.>

Já as oligominerais têm baixo teor de sódio e equilibram bem os minerais do corpo. Por outro lado, as águas com alta concentração de sais devem ser usadas apenas com orientação médica.>