BEBIDA

Água estraga? Saiba por que as garrafas de água vêm acompanhadas de data de validade

Mitos e verdades do prazo no rótulo das embalagens de água mineral: descubra como garantir a qualidade da sua bebida

Pode parecer um paradoxo, mas a água engarrafada tem sim um prazo de validade. Entretanto, essa data no rótulo não significa que a água pura estraga. Segundo especialistas, ela indica o tempo em que a embalagem consegue preservar o líquido. >

A água que vem de aquíferos subterrâneos é naturalmente protegida e não envelhece. O risco de contaminação surge após o engarrafamento. Uma vedação imperfeita, por exemplo, pode expor a água a bactérias presentes no ar.>

Mais relevante do que a data de vencimento é como a água é armazenada. Se guardada corretamente, a água vencida não causará problemas de saúde. Ela poderá apenas apresentar pequenas alterações sensoriais.>

Entenda a validade no rótulo

O tipo da embalagem influencia diretamente na validade. O vidro, por sua capacidade de isolar melhor o conteúdo, oferece maior proteção e um prazo de validade estendido em comparação com os diversos tipos de plástico.>

Fenóis, como o bisfenol, são compostos que podem ser liberados do plástico quando aquecido. Essas substâncias se acumulam no organismo ao longo do tempo, e são alvo de preocupação em produtos de consumo.>