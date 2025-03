CARO?

Garota de programa que afirma ter se relacionado com Neymar cobra até R$ 14 mil o pernoite; saiba preços

Any Awuada cobra 4 mil reais por hora, tendo pacotes para duas, três horas e até mesmo uma noite inteira

Marina Branco

Publicado em 18 de março de 2025 às 17:00

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução I X

Any Awuada ficou famosa na internet após repercutir afirmando que se relacionou com Neymar em uma festa no sítio em Araçoiaba, interior de São Paulo, na semana passada. Desde então, a garota de programa foi convidada por vários veículos de fofoca, e até mesmo abriu um perfil de conteúdo adulto.>

Uma das coisas que chamou atenção na história foi o preço pago por Neymar, que chegou a 20 mil reais por um curto período com a moça. Pessoalmente, Any cobra até R$ 14 mil o pernoite, de acordo com o portal NaTelinha. >

Quando a reportagem do portal estava se passando por um cliente interessado para conseguir informações, Any afirmou que fala inglês, francês e italiano fluentemente e "atende sem restrições".>

Quanto aos valores, a hora custaria R$ 4 mil, somado ao valor do transporte por Uber até o local. Duas horas custam R$ 5.300, e três,R$ 6.400. Caso seja do interesse do contratante fazer um pernoite, o preço sobe, mas inclui também uma amiga de Any.>