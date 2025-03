EM MEIO A POLÊMICA

Bruna Biancardi passa o dia com missionária que teria sido 'peça-chave' em reconciliação com Neymar

Influenciadora também compartilhou momento relaxante

Bruna Biancardi segue sem se pronunciar sobre a polêmica da suposta traição de Neymar. Enquanto a acompanhante Any Awuada dá mais detalhes sobre a suposta relação sexual com o jogador, a influenciadora curtia uma tarde na companhia da missionária Adenácia Anastasia, na última segunda-feira (17). >

Uma imagem do passeio foi compartilhada por Bruna nos Stories do Instagram. No registro, Adenácia aparece com Mavie, de 1 ano, no colo, enquanto dirige um carrinho de golfe. No fundo, é possível ver alguns cavalos.>