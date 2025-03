VOLTOU ATRÁS

Gusttavo Lima desiste de se candidatar a presidente da República em 2026

Informação foi confirmada pelo cantor em entrevista

"Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito. As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago. Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas", disse o cantor durante a entrevista. >