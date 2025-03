ELEIÇÕES

Caiado confirma Gusttavo Lima em lançamento de sua pré-candidatura em Salvador

O evento está marcado para o dia 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), confirmou que o cantor Gusttavo Lima estará presente no lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República. O evento está marcado para o dia 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. >

Na próxima semana, a cúpula do partido deve se reunir com o governador e com o cantor sertanejo para definir os próximos passos. Gusttavo Lima já revelou publicamente o desejo de entrar para a política. E tem intensificado agendas nesse sentido. Nesta quarta-feira (5), ele teve um encontro com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, conhecido por ser apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).>