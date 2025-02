ELEIÇÕES

Gusttavo Lima perde força em nova pesquisa eleitoral, mas ainda é alternativa em 2026

Cantor aparece como alvo de apenas 0,4% dos brasileiros

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 12:17

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução

Uma nova pesquisa eleitoral, divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, nesta terça-feira (18), revelou uma queda nas intenções de voto para Gusttavo Lima, numa possível candidatura à Presidência da República, em 2026. >

No cenário da pesquisa espontânea, na qual os entrevistados indicam em quem pretendem votar sem que lhe sejam apresentados os nomes, o cantor aparece como alvo de apenas 0,4% dos brasileiros, atrás de nomes tradicionais do cenário político, como Ciro Gomes (PDT), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).>

Ao todo, foram ouvidos 2.010 eleitores e a margem de erro é de 2,2 pontos.>

Em um cenário em que o ex-presidente Jair Bolsonaro não aparece, a situação melhora para o sertanejo. Com o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidatos, o artista ficaria em terceiro lugar, com 11% dos votos.>

A mesma posição seria mantida, mas com 13% dos votos, se a disputa fosse entre Lula e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), no melhor cenário para Gusttavo Lima, segundo o levantamento mais atual.>

O goiano disse, no começo do ano, publicamente, que queria ser presidente do Brasil, e que tem intenção de entrar na disputa já para 2026. Ainda sem partido, o cantor foi sondado pelo União Brasil, do governador Ronaldo Caiado, de quem o artista é amigo.>

A primeira pesquisa eleitoral após o anúncio das intenções do sertanejo foi no dia 13 de janeiro, também em um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. Na época, o desempenho do artista foi melhor. Gusttavo Lima aparecia empatado com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e com Michelle.>