ELEIÇÕES DE 2026

Gusttavo Lima vai se candidatar à Presidência da República: 'Chega de direita e esquerda'

Cantor confirmou que vai participar do pleito

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, afirmou Gusttavo Lima ao portal.

Apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), o cantor já teve até um helicóptero de uma das suas empresas, o firgorífico Goiás, plotado com imagens do político. No entanto, ele garante que não quer seu nome ligado ao ex-presidente. “Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, disse o cantor.