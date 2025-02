'O ÚLTIMO VOO DA NAVE'

Despedida? Xuxa anuncia estreia de sua turnê para agosto de 2025

Comemoração dos 40 anos de carreira da Rainha dos Baixinhos promete shows imperdíveis no Brasil e na Argentina

A turnê, que passará por diversas capitais do Brasil, incluirá ainda uma apresentação especial na Argentina, atraindo público de todas as idades. Para aquecer os fãs, Xuxa já fez algumas aparições em 2024, como no intervalo do Futebol da Esperança, na Neo Química Arena, e no Rock in Rio, onde subiu ao palco de uma patrocinadora para um show curto.>