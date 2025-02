'TODO MUNDO NO RIO'

Confirmado! Saiba quando será o anúncio do show de Lady Gaga em Copacabana

Prefeitura do Rio fechou patrocínio para show que segue projeto de grandes apresentação internacionais na praia

A cantora Lady Gaga retornará ao Brasil para um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O anúncio oficial será feito em uma coletiva de imprensa organizada pela prefeitura carioca no próximo dia 20 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. >