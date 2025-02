POLÊMICA

Eduardo Costa fala pela primeira vez sobre possível prisão: ‘Fui inocentado’

Cantor nega condenação em caso envolvendo Fernanda Lima e critica imprensa

O cantor Eduardo Costa se pronunciou nas redes sociais na noite da quarta-feira (5), para rebater informações sobre um suposto pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para transformar sua pena restritiva de direitos em prisão . A notícia circulou em veículos de imprensa, mas, segundo o sertanejo, não há qualquer solicitação nesse sentido. >

Em um vídeo publicado, Eduardo classificou as informações como falsas e afirmou que foi inocentado recentemente em um processo. “Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado num processo há poucos dias, e as próprias pessoas que perderam esse processo soltaram essa fake news para tirar o foco. É conversa para boi dormir”, disse o cantor.>