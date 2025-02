ANIVERSÁRIO POLÊMICO

Mãe de João Guilherme não vai a festa em fazenda de Leonardo para evitar climão com atual esposa do cantor

Evento celebrou os 23 anos do ator; Naira Ávila preferiu viagem com a família a ida ao aniversário

Naira Ávila, mãe do ator João Guilherme, optou por não participar da festa de aniversário do filho, realizada no último fim de semana na Fazenda Talismã, de propriedade do cantor Leonardo. O local foi palco da celebração dos 23 anos do jovem, que reuniu familiares e amigos famosos. A ausência de Naira foi atribuída ao desconforto em encontrar Poliana Rocha, atual esposa de Leonardo. >