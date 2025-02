CASOS DE FAMÍLIA

Após climão com Bruna Marquezine, irmã de João Guilherme abre o jogo sobre relação com a família

Jéssica Beatriz Costa esclarece rumores sobre desconforto na Fazenda Talismã e comenta relações com amigos do irmão

O aniversário de 23 anos do ator João Guilherme, celebrado no último final de semana na Fazenda Talismã, chamou a atenção nas redes sociais não apenas pela festa em si, mas pela ausência da namorada dele, a atriz Bruna Marquezine, nos registros feitos durante a comemoração. A ausência da atriz gerou especulações entre os seguidores, que levantaram a possibilidade de um desconforto entre ela e a família do ator, gerando um clima tenso no evento. >