SEM CENSURA

Saiba os detalhes do ‘affair’ entre Cissa Guimarães e cantor da Timbalada

Segundo colunista, a apresentadora e o cantor viveram momentos românticos em Salvador

O clima quente do verão e o encanto de Salvador levaram Cissa Guimarães a viver um breve, mas intenso, romance com o cantor Denny Denan, vocalista da Timbalada, enquanto estava na cidade para gravar a edição especial de verão do programa Sem Censura, da TV Brasil. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. >