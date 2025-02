CADÊ A PICANHA?

Jojo Todynho detona Lula e se declara para Bolsonaro: 'Meu presidente'

A cantora manifestou seu descontentamento com o governo atual e fez fortes críticas ao presidente

Em um desabafo nas redes sociais, Jojo Todynho expressou seu descontentamento com o atual governo e fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto enalteceu Jair Bolsonaro, chamando-o de "meu presidente". A influenciadora, que se posiciona abertamente à direita, também apontou o aumento dos preços no supermercado e desafiou outros artistas a se posicionarem >

Na manhã de terça-feira (4), a ex-funkeira usou os stories do Instagram para desabafar sobre o preço do café. “Cês gostam do amor, mas eu sou da guerra. Tacaram o pau no Bolsonaro, ninguém tá falando do café”, afirmou Jojo, que se mostrou indignada ao revelar que pagou R$ 30 por um pacote do produto.>