PIPOCA

Em meio a polêmica, Claudia Leitte vai puxar trio sem cordas no Carnaval de Salvador

A cantora se apresentará em mais três ocasiões durante a folia

A cantora Claudia Leitte está confirmada na pipoca do Carnaval 2025, com apresentação marcada para a segunda-feira de folia, no circuito Osmar (Campo Grande). Esse ano, a festa momesca está marcada para acontecer de 27 de fevereiro a 4 de março. A informação foi divulgada pelo Alô Alô Bahia.>

Além do desfile gratuito na segunda-feira, a artista será responsável pelo comando do Bloco Largadinho no circuito Dodô (Barra-Ondina) no domingo e na terça-feira, e do Bloco Blow Out na sexta-feira. No sábado, ela se apresentará no Camarote Brahma e, na segunda-feira, no Camarote Harém.>