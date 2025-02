FUTURO INCERTO

Desafios climáticos ameaçam o sabor da cerveja; entenda

Um estudo aponta que está se tornando cada vez mais desafiador cultivar os lúpulos nobres, fundamentais para a produção de cervejas de alta qualidade

As mudanças climáticas estão impactando diretamente a produção de dois dos ingredientes principais da cerveja, ameaçando o sabor que milhões de pessoas apreciam. De acordo com especialistas, a cevada e o lúpulo enfrentam sérios desafios em sua produção devido ao aquecimento global. >

Mirek Trnka, pesquisador da Academia de Ciências da República Tcheca, alerta que as condições climáticas alteradas tornarão cada vez mais difícil cultivar os chamados lúpulos nobres, essenciais para a fabricação de cervejas de qualidade.O cientista explica que as culturas essenciais para as cervejarias estão se tornando cada vez mais difíceis de serem cultivadas.>