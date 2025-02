EDUAÇÃO

Ufba abre inscrições para especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung

Curso terá carga horária de 390 horas, com aulas presenciais que começam em maio de 2025 e seguem até dezembro de 2026

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) está com inscrições abertas para o processo seletivo da terceira turma do Curso de Especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung, até 10 de fevereiro de 2025. Destinado a profissionais com diploma de nível superior interessados na teoria junguiana, o curso terá carga horária de 390 horas, com aulas presenciais que começam em maio de 2025 e seguem até dezembro de 2026, com encontros mensais.>