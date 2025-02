CONCURSO

Governo lança novo edital do CNU 'nas próximas semanas', diz ministra

Ela afirmou que o próximo CNU terá "novas carreiras" em comparação com a primeira edição

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 09:48

Esther Dweck Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou nesta quarta-feira (5) que o governo federal pretende lançar um novo edital do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) nas "próximas semanas". Ela afirmou que o próximo CNU terá "novas carreiras" em comparação com a primeira edição do concurso, o popular "Enem dos Concursos". "Será um número menor [de carreiras], mas ainda assim será muito atrativo", completou. As informações são do Metrópoles.>

A ministra explicou que a oferta das mesmas carreiras da primeira edição só poderá ocorrer após a validade do concurso de um ano ou, então, por meio de novos certames ou inclusão dessas vagas na segunda edição, caso o cadastro reserva se esgote. Além disso, o governo estuda autorizar “alguns poucos” concursos públicos, mas isso depende da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, para determinar o orçamento disponível.>

Em relação ao andamento do CNU, os resultados para candidatos de nível intermediário (Bloco 8) já foram divulgados. Para os demais blocos (1 a 7), será divulgada a primeira lista de classificação e a convocação para os cursos de formação. O cronograma prevê a divulgação da lista final de classificação e da convocação para matrícula em 28 de fevereiro. Os aprovados receberão 50% da remuneração inicial do cargo até a efetivação, exceto para servidores públicos que preferirem manter seus vencimentos.>

A ministra também destacou que a participação nos cursos de formação, que são eliminatórios e classificatórios, exige dedicação exclusiva e cumprimento das normas. A formação será realizada de forma presencial e híbrida, com carga horária variando entre 140 e 580 horas. Candidatos que decidirem não participar do curso de formação poderão continuar no cadastro reserva.>

"Enem dos concursos">

O CNU, inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ofereceu 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos da administração pública federal. As vagas foram organizadas em oito blocos temáticos, como Administração, Saúde, Tecnologia e Infraestrutura. As provas, aplicadas em 18 de agosto de 2024, atrairam mais de 2,1 milhões de inscritos e se tornaram o maior concurso da história do país. A taxa de abstenção foi de 54,12%. >