VAI ACABAR?

Após saída de Ana Paula Padrão, Band define futuro do MasterChef

Formato consolidado, programa está no ar há 10 anos na TV brasileira

A expectativa sobre quem substituiria Ana Paula Padrão no comando do MasterChef Brasil foi finalmente resolvida nesta quarta-feira (5). A Band decidiu que, na próxima temporada do programa, com estreia marcada para maio, não haverá apresentadora. Em vez disso, os jurados – Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo – irão conduzir a atração, seguindo o formato adotado em outros países. >