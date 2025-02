MÚSICA DO CARNAVAL?

É o Tchan grava clipe de "Jogadinha" no Pelourinho e promete agitar o Carnaval

Fãs do grupo já aguardam ansiosos pelo resultado da gravação

H Heider Sacramento

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 11:56

É o Tchan durante gravações de novo clipe no Pelourinho Crédito: Reprodução

O grupo É o Tchan gravou na tarde de terça-feira (4) o clipe de seu mais novo sucesso, "Jogadinha", no Pelourinho, em Salvador. Fãs do grupo já aguardam ansiosamente o resultado da gravação. Enquanto isso, a prévia da música, lançada há duas semanas no YouTube, já acumula mais de 70 mil visualizações. >

Durante as filmagens, o grupo fez questão de dividir os bastidores com seus seguidores nas redes sociais. Fotos e vídeos mostram a energia contagiante da banda, com direito a danças e animação no cenário vibrante do Centro Histórico. A expectativa é alta, já que o grupo é mestre em transformar suas músicas em hits para o verão.>

Com uma carreira recheada de sucessos, o É o Tchan também tem se destacado por suas parcerias de peso. Recentemente, a banda lançou "Ventilador", em colaboração com o Papazoni, que tem agitado as pistas de dança, além de "Sol, Verão, Relaxa", com o Parangolé, que também já tem clipe no YouTube.>