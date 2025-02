AMOR NA BAHIA

Cissa Guimarães confirma romance com Denny Denan: ‘É um amor de verão’

A apresentadora e vocalista da Timbalada foram flagrados juntos em eventos em Salvador

Após rumores de um possível romance, Cissa Guimarães confirmou que está vivendo um affair com o cantor Denny Denan , vocalista do grupo Timbalada. A relação entre os dois ganhou visibilidade depois de diversas aparições públicas e interações nas redes sociais. >

Em entrevista ao portal LeoDias, Cissa foi direta ao falar sobre o relacionamento: “A gente está se conhecendo, estamos se falando, mas só isso, só isso. É um amor de verão”, revelou. O encontro entre ela e Denny teve início durante as gravações do especial de verão do programa Sem Censura, da TV Brasil. A partir daí, o clima de aproximação se transformou em um romance, com os dois saindo juntos em várias ocasiões.>

O romance foi comentado entre famosos na “Noite da Aclamação”, embora Denny tenha tentado minimizar a situação. Recentemente, o casal também marcou presença no ensaio da Afrocidade, em Salvador, e suas interações nas redes sociais tornaram o romance ainda mais evidente. Na segunda-feira (3), Cissa postou uma foto ao lado de Denny, com a legenda: “Já com saudades da Bahêa”. O cantor, por sua vez, retribuiu o gesto com um comentário romântico: “Ao olhar você, me apaixonei”.>