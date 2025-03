RICA?

Duda Guerra, nora de Angélica e Luciano Huck, revela independência financeira aos 16 anos

A influenciadora compartilha a rotina e ambições para o futuro com os seguidores

Aos 16 anos, Duda Guerra tem conquistado espaço nas redes sociais e despertado a curiosidade do público. Nora de Angélica e Luciano Huck, a jovem soma quase meio milhão de seguidores , número que cresceu após sua aparição no Rock in Rio ao lado do namorado, Benício Huck, de 17 anos. Desde então, ela compartilha detalhes de sua rotina de estudos, cuidados com a beleza e novas aquisições de moda. >

Com o crescimento do engajamento, Duda já colhe os frutos da influência digital. “Sempre tive muita vontade de estar na internet e, de uns cinco meses para cá, isso se tornou um trabalho. Neste ano, já consigo minha independência financeira”, afirmou.>

No terceiro ano do Ensino Médio, a jovem já tem planos definidos para o futuro. “Pretendo fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, porque é uma área que vai me ajudar a seguir essa carreira de influencer, que quero levar para a vida toda”, disse. Inspirada em Virginia Fonseca, Duda busca autenticidade no conteúdo que produz. “Tento mostrar a realidade o máximo possível, então acaba sendo algo muito fácil para mim”, explicou. Apesar do sucesso digital, a TV não está em seus planos no momento. “Não é algo que eu tenha pensado, mas toda oportunidade é bem-vinda”, concluiu.>