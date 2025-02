'NÃO ME IMPORTO!'

Benício Huck quebra o silêncio e sai em defesa da namorada após boatos de proibição dos pais

Angélica e Luciano teriam pedido à nora para não expor intimidade da família em suas redes sociais

O jovem, que tem 17 anos, admite ser mais discreto, mas garante que não se importa de aparecer no conteúdo feito pela moça. “Eu não me importo, realmente não me importo, mas não é para mim”, disse ele, em entrevista ao portal LeoDias, descartando a possibilidade de passar a expor mais a sua vida privada. “Com certeza não. Ela pode ser feita para esse meio, mas eu não. Vou ficar discreto no meu canto”.>