REGRAS FAMILIARES

Luciano Huck impõe restrições a namorada do filho Benício

Influenciadora não pode divulgar imagens íntimas da família ou da mansão nas redes sociais

O apresentador Luciano Huck, ao lado da esposa Angélica, decidiu impor regras de convivência para a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, namorada de seu filho Benício. Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, a jovem está proibida de publicar fotos que revelem momentos íntimos da família ou registros feitos na mansão do casal. >

Discreto em relação à vida pessoal, Huck tomou a decisão após Duda começar a divulgar mais imagens da convivência com a família. A medida, conforme relatado, reflete a preocupação do apresentador com a privacidade familiar. Para continuar participando de viagens com Benício, a influenciadora precisará seguir a nova orientação de não compartilhar conteúdo nas redes sociais.>