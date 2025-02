LEMBRANÇAS

Internada, Preta Gil relembra último carnaval: ‘Quero outra vez’

Cantora segue internada após cirurgia para retirada de tumores e fala sobre desejo de retornar à folia

Em meio ao processo de recuperação, Preta Gil emocionou os fãs ao compartilhar uma lembrança especial do Carnaval de 2024. Internada há quase dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora publicou nas redes sociais um vídeo ao lado das amigas Jude Paulla e Soraya Rocha durante a folia do ano passado. >