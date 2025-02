NOVO CASAL?

Gabi Martins revela status da relação com ex-marido de Sandy

Cantora nega romance e afirma estar curtindo a solteirice após encontro em hotel levantar especulações

Durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Rio de Janeiro, Gabi Martins falou sobre os rumores envolvendo seu nome e o músico Lucas Lima. A cantora esclareceu ao portal LeoDias a situação após o encontro dos dois no mesmo quarto de hotel no Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, ter gerado burburinho. >