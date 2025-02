TORTA DE CLIMÃO

Claudia Leitte fica constrangida com menção a Ivete Sangalo em entrevista

Cantora tentou desviar de assunto após lembrança feita por Otaviano Costa no CarnaUOL 2025

H Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 08:18

Claudia Leitte durante entrevista no CarnaUOL 2025 Crédito: Reprodução

Uma situação desconfortável marcou a entrevista de Claudia Leitte durante o CarnaUOL 2025, realizado no último sábado (8), no Allianz Parque, em São Paulo. Após se apresentar no evento, a cantora participou de uma conversa com Otaviano Costa, que trouxe à tona um episódio envolvendo Ivete Sangalo. >

Otaviano relembrou uma confraternização no píer da casa de Ivete, mencionando a presença de Claudia, Adriane Galisteu e a própria anfitriã. Visivelmente constrangida, Claudia se limitou a responder com um breve “foi”, antes de desviar para outro assunto: “Eu lembro qual roupa eu estava usando”, disse, em uma tentativa clara de mudar o foco.>

Além do episódio embaraçoso, Claudia contou um perrengue inusitado ao conhecer Chris Martin, vocalista do Coldplay. Questionada sobre uma loucura como fã, ela revelou: “Eu amo o Chris e vim pra cá para assistir ao show. Ia fazer um show nos EUA, mas deu uma zica no visto da banda e foi adiado.”>