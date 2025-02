LUTO

Morre aos 76 anos Maria Leonor Saad, uma das herdeiras da Band

Ela deixa três filhas e quatro netos

Maria Leonor de Barros Saad, uma das herdeiras da Band e filha mais velha de João Saad, fundador do grupo, e Maria Helena de Barros Saad, faleceu aos 76 anos neste domingo (9), em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. As informações são do Uol.>