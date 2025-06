INOVAÇÃO

Adeus, guarda-sol: conheça sombra inflável que promete revolucionar as praias

Deixe para trás o incômodo e aproveite o sol com uma tecnologia inovadora

Agência Correio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:30

A nova geração de sombra para praia: fácil de montar, confortável e autossuficiente. Crédito: Freepik

Quem vai à praia sabe que conseguir sombra confortável nem sempre é fácil. Os guarda-sóis tradicionais podem ser caros, pesados ou difíceis de montar. Mas um novo equipamento, o ShadeSock, quer mudar esse cenário com uma proposta rápida e eficiente. >

Criado pela empresa Jobean, o produto é um tipo de toldo inflável que garante sombra para até quatro pessoas e leva menos de três minutos para ser instalado. A novidade ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo viralizar no TikTok, atraindo a atenção de quem busca praticidade nos dias de calor.>

Nova tecnologia

O ShadeSock se mantém no ar de forma silenciosa e estável, mesmo com vento. Segundo seus criadores, ele “flutua silenciosamente”, sem os ruídos típicos dos guarda-sóis convencionais. A cobertura gira sozinha, alinhando-se à direção do vento sem precisar de ajustes manuais.>

Com 2,4 metros de largura e 3 metros de comprimento, a estrutura é protegida por um material com FPS 50, que barra os raios UV com duas camadas. Além disso, a montagem é simples e o transporte, facilitado por uma bolsa com dois compartimentos.>