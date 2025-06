APOSTAS

Bruno Henrique pode pegar mais de 15 anos de prisão por fraude em jogo

Medida só ocorreria caso a Justiça decidisse, no final do processo, que o jogador deverá responder pelos crimes apontados pelo MP

O jogador Bruno Henrique pode ser condenado a mais de 15 anos de prisão, caso a Justiça acolha integralmente, no final do curso processual, a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o atacante do Flamengo.>