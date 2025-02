REALITY SHOW

Veja como foi formado o 4º Paredão do BBB 25

Decisão foi marcada por reviravoltas, votações acirradas e uma Prova Bate-Volta de tirar o fôlego

O quarto Paredão do BBB 25 está formado. Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam a permanência na casa após uma noite tensa, com mudanças estratégicas e uma prova decisiva que livrou Diogo Almeida da berlinda. >

A dinâmica começou com Mateus vencendo a primeira Prova do Anjo individual da temporada no sábado (8), recebendo também a imunidade inédita. “Que notícia maravilhosa”, celebrou Mateus ao descobrir o benefício.>