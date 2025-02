VEJA O VÍDEO

Demitido da Record, Rodrigo Faro volta à Globo após 17 anos e performa Beyoncé

Apresentador participou de quadro do Domingão com Huck

O apresentador Rodrigo Faro voltou à Globo dois meses após ser demitido da Record, emissora em que trabalhou durante os últimos 16 anos. Faro participou da Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, neste domingo (9). Ao som do hit Single Ladies, performando a cantora Beyoncé, o apresentador animou a plateia do programa e fez até striptease.>