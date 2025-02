DIFICULDADE

Com bronquite, Papa Francisco tem falta de ar e não consegue terminar discurso

Papa pediu a um assistente que lesse discurso na Santa Missa

Aos 88 anos, o Papa Francisco precisou de ajuda para fazer uma celebração neste domingo (9) após sentir falta de ar durante uma leitura no Vaticano. Ele pediu para um assistente ler o discurso na Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, acompanhada por milhares de pessoas. O chefe da Igreja Católica sofre de um quadro de bronquite, segundo a Santa Sé. >

Essa é a segunda vez na mesma semana em que o Papa precisa de ajuda para finalizar um discurso. O outro episódio aconteceu na quarta-feira (5). "Quero pedir desculpas, pois com essa forte gripe que me assolou estou com dificuldade de falar", justificou. >