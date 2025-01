SUSTO

Papa Francisco sofre queda e machuca braço, diz Vaticano

Aos 87 anos, religioso enfrenta alguns problemas de saúde

A saúde do papa é acompanhada com atenção. Em dezembro, o papa apareceu com um hematoma no queixo durante uma cerimônia. Em setembro, uma gripe o fez cancelar compromissos, e no início do ano, ele sofreu com crises de bronquite devido ao inverno rigoroso na Itália. No fim de 2023, também cancelou uma viagem aos Emirados Árabes por conta de uma inflamação no pulmão.