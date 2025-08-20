Avião sem identificação do governo dos EUA chega ao Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:07
Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos usado frequentemente em operações especiais do governo norte-americano pousou no Brasil sem identificação. A aeronave chegou a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (19/8).
O Boeing 757-200, com matrícula 00-9001, deixou os EUA na segunda-feira (18/8), a partir de uma base militar em Nova Jérsei. Antes de chegar ao território brasileiro, o avião ainda passou pela Flórida e por Porto Rico.