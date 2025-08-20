MUNDO

Avião sem identificação do governo dos EUA chega ao Brasil

Avião da Força Aérea dos EUA usado em operações especiais chegou ao Brasil sem identificação na parte externa da fuselagem

Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:07

Avião sem identificação do governo dos EUA chega ao Brasil Crédito: Reprodução

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos usado frequentemente em operações especiais do governo norte-americano pousou no Brasil sem identificação. A aeronave chegou a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (19/8).