Quem são os brasileiros alvo das sanções dos EUA por causa do Mais Médicos

Medida foi anunciada ontem pelo governo americano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:04

Mozart Sales e Alberto Kleiman
Mozart Sales e Alberto Kleiman Crédito: Reprodução

Após anunciar a revogação de vistos e restrições a autoridades brasileiras, o governo dos Estados Unidos divulgou os nomes de dois alvos da medida, relacionada ao programa Mais Médicos. As sanções atingem Mozart Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, coordenador-geral da COP30, além de outros ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares.

De acordo com o Departamento de Estado americano, o Mais Médicos - iniciativa que trouxe profissionais cubanos para atuarem no SUS entre 2013 e 2018 - foi um "golpe diplomático inconcebível", nas palavras do secretário de Estado, Marco Rubio.

Mozart Sales é servidor de carreira do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco (UPE), e tem doutorado em saúde integral. Ele foi vereador do Recife (2004–2008) e ocupou diversos cargos no governo federal, incluindo chefe de gabinete da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência e secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde entre 2012 e 2014, justamente no período de criação do Mais Médicos. Também foi diretor da Hemobrás e, a partir de 2016, passou a atuar como pesquisador da Opas.

Já Alberto Kleiman está atualmente vinculado à OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) como coordenador-geral da Conferência da ONU sobre o Clima (COP30), que será realizada em Belém. Ele esteve na Opas por mais de sete anos, inclusive como diretor de Relações Exteriores. No Ministério da Saúde, liderou o Departamento de Relações Internacionais entre 2012 e 2015, quando também contribuiu com o Mais Médicos. Kleiman também passou pela Presidência da República e pelo CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

As sanções impostas incluem a proibição de entrada nos EUA para os dois e seus familiares próximos.

