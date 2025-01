CALENDÁRIO LITÚRGICO

Páscoa terá data fixa? Papa Francisco diz que Igreja está pronta para mudança

Líder católico apoia proposta de data única e fixa junto com outras denominações

Todo ano, o domingo de Páscoa cai em uma data diferente. No entanto, essa realidade pode mudar a qualquer momento. Isso porque o papa Francisco declarou que a Igreja Católica está pronta para alterar o calendário litúrgico. A data, que é oficialmente móvel, pode se tornar fixa. A declaração foi feita no último sábado (25). >

De acordo com informações do UOL, o líder religioso apoia a ideia de criar uma data única para a celebração em conjunto com outras denominações cristãs. “Renovo meu chamado para que essa coincidência sirva de lembrete a todos os cristãos para darem um passo decisivo rumo à união, e isso em torno de uma data comum para a Páscoa. A Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem, uma data de união”, disse durante a missa que encerrou uma semana de oração pela união dos cristãos. >