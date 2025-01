CRIME

Saiba quem é o pastor preso por estuprar jovens para 'matar os desejos carnais delas'

Francisco Rodrigues Lemos atuava em igrejas evangélicas do Distrito Federal

Preso por suspeita de abusar sexualmente e estuprar adolescentes entre 13 e 16 anos, o pastor Francisco Rodrigues Lemos, de 44 anos, atuava na igreja Templo do Espírito Santo, com sede no Trecho 3 do Sol Nascente, no Distrito Federal. Ele também congregava em outra unidade em Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF. As informações são do Metrópoles. >