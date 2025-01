HORROR

Pastor é investigado por estuprar jovens de igreja para elas serem “boas esposas”

Denúncias dão conta de que ele agia para “matar os desejos carnais delas” enquanto eram solteiras

Segundo os depoimentos, ele justificava os crimes dizendo para as vítimas que iria “testar as irmãs”, “matar os desejos carnais delas” e prepará-las para serem “boas esposas”. As informações são do jornal Metrópoles. >