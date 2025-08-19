Acesse sua conta
Amigo de dono do cavalo que teve patas cortadas se defende: 'Fiquei sem reação'

Animal morreu, e caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:38

Cavalo morto em Bananal
Cavalo morto em Bananal Crédito: Reprodução

Após repercutir nas redes sociais as imagens do cavalo que morreu após ter as pernas cortadas por um facão em uma área rural da cidade de Bananal, em São Paulo, um amigo do dono do animal se pronunciou alegando não ter envolvimento no ocorrido. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Dalton de Oliveira Rodrigues Vieira contou que gravou o vídeo pois o amigo, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, havia pedido que ele registrasse o momento para o pai.

"Eu gravei o vídeo, só que o animal estava caído, em momento nenhum ninguém debochou do animal nem fez nada. Ele só pediu pra gravar para o pai dele. Só que depois disso ele fez isso aí, sem necessidade alguma. Eu fiquei sem reação na hora, não soube o que fazer", disse o rapaz.

O caso foi registrado no final de semana. Segundo o portal G1, em depoimento à polícia, Andrey alegou que quando cortou as patas do cavalo, o animal já estava morto.

Dalton também afirmou que o animal estava morto no momento em que foi mutilado. Ele relatou que os dois estavam em uma cavalgada quando o cavalo branco se cansou. O animal parou de andar e eventualmente deitou.

Andrey teria dito então: "Se você tem coração, melhor não olhar". Em seguida, usou um facão que levava na cintura para atingir as patas do animal. Diante do cenário, o rapaz diz que passou mal e foi embora, deixando o animal agonizante e Andrey no local.

O dono afirmou que arrastou o cavalo morto para outro local, o que prejudica o trabalho de perícia. A polícia registrou o caso como prática de abuso a animais, com agravante pela morte do cavalo. Andrey é investigado, mas não ficou preso.

O caso gerou muita repercussão. Além de Luísa Mell, que chamou o dono do animal de "monstro" e "covarde". A sertaneja Ana Castela compartilhou um post em que classifica o caso como "covardia" e pede pressão. A atriz Paolla Oliveira compartilhou post de Luísa Mell.

