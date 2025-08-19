Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário confessa ter matado gari e usado arma da esposa

Advogados abandonaram defesa do acusado e MP pede bloqueio de R$ 3 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:26

René da Silva Nogueira Júnior
René da Silva Nogueira Júnior Crédito: Reprodução

O empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, confessou ter matado o gari Laudemir Fernandes, de 44, durante uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. A confissão foi feita nesta segunda-feira (18), em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A informação foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil.

No interrogatório, Renê afirmou que atirou contra Laudemir após uma briga com a equipe de limpeza urbana, motivada pelo bloqueio parcial da via por um caminhão de lixo. Ele declarou ainda que utilizou a arma da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, mas alegou que ela não sabia que ele havia pegado o armamento. Disse também que aquela foi a primeira vez que usou a pistola da companheira.

A confissão ocorreu um dia depois de seus advogados comunicarem o abandono da defesa. O empresário está preso preventivamente desde o dia 11 de agosto, quando foi localizado em uma academia poucas horas após o crime.

Empresário mata gari em briga de trânsito

René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira por Reprodução
Ana Paula Balbino Nogueira por Reprodução
Lucas de Laudemir de Souza Fernandes por Reprodução
René da Silva Nogueira Júnior foi preso horas após atirar contra Laudemir Fernandas, que fazia coleta de lixo por Reprodução
René da Silva Nogueira Júnior por Reprodução
René da Silva Nogueira Júnior por Reprodução
René da Silva Nogueira Júnior por Reprodução
René da Silva Nogueira Júnior foi preso horas após atirar contra Laudemir Fernandas, que fazia coleta de lixo por Reprodução
Laudemir Fernandas fazia coleta de lixo por Reprodução
Laudemir de Souza Fernandes por Reprodução
1 de 10
René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira por Reprodução

Bloqueio

Após o crime, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de R$ 3 milhões em bens de Renê e da esposa. A medida foi solicitada pela defesa da família de Laudemir e tem como objetivo garantir que os valores não sejam ocultados antes de possível indenização aos familiares da vítima.

Segundo o promotor Guilherme de Sá Meneghin, Renê foi reconhecido por testemunhas como autor dos disparos e usou a arma da delegada, o que, na avaliação do MP, configura “responsabilidade solidária entre os dois”.

A Justiça converteu a prisão em flagrante de Renê em preventiva, e ele foi transferido para o Presídio de Caeté.  

Crime

De acordo com o relato de testemunhas, Renê exigia passagem na rua onde o caminhão de coleta estava parado. A motorista afirmou que havia espaço suficiente para a passagem, mas o empresário insistiu. Os garis tentaram intervir para acalmar a situação, momento em que o empresário sacou a arma e atirou, atingindo Laudemir. A vítima chegou a ser socorrida pela Polícia Militar e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Empresário seguiu com rotina após matar gari

Rene foi filmado no trabalho horas após o crime por Reprodução/TV Globo
René foi filmado chegando em casa por Reprodução/TV Globo
Renê foi filmado retirando e guardando arma na mochila, na garagem do prédio por Reprodução/TV Globo
René desceu com dois cachorros para passear por Reprodução/TV Globo
No passeio, ele aparece com a mesma roupa com a qual seria preso por Reprodução/TV Globo
René foi preso em uma academia de alto luxo, onde malhava por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Rene foi filmado no trabalho horas após o crime por Reprodução/TV Globo

Laudemir Fernandes prestava serviços à prefeitura de Belo Horizonte por meio de uma empresa terceirizada de limpeza urbana. A administração municipal informou que está oferecendo apoio à família do gari.

A arma utilizada no crime passou por perícia e pertence à delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa do acusado. Ela é investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil por possível negligência na guarda do armamento.

A Justiça converteu a prisão em flagrante de Renê em preventiva, e ele foi transferido para o Presídio de Caeté.  

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Empresário trabalhou, passeou com cães e foi para academia após matar gari, mostram imagens

Arma usada por empresário para matar gari era de delegada

Preso por assassinar gari tem histórico de agressão contra ex e matou mulher atropelada

Delegada esposa de empresário que matou gari será investigada

Empresário marido de delegada mata gari em briga de trânsito

Mais recentes

Imagem - Após 10 anos, Procon terá concurso público com salários de até R$ 9 mil

Após 10 anos, Procon terá concurso público com salários de até R$ 9 mil
Imagem - Cavalo morre após cansar e ter as patas cortadas pelo dono: 'Se tem coração, melhor não olhar'

Cavalo morre após cansar e ter as patas cortadas pelo dono: 'Se tem coração, melhor não olhar'
Imagem - Jovem precisa realizar check-up médico? Sete perguntas-chave sobre saúde na juventude

Jovem precisa realizar check-up médico? Sete perguntas-chave sobre saúde na juventude

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro