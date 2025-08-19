Acesse sua conta
Após 10 anos, Procon terá concurso público com salários de até R$ 9 mil

Serão ofertadas 30 vagas imediatas e até 100 para cadastro de reserva

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:32

Procon-RJ
Procon-RJ Crédito: Divulgação

Após mais de uma década, o Procon-RJ voltará a realizar concurso público. O anúncio foi feito na segunda-feira (18) pelo governador Cláudio Castro, que informou que o edital deve ser publicado ainda este ano. Serão ofertadas 30 vagas imediatas e até 100 para cadastro de reserva, com cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas serão distribuídas entre os cargos de advogado, analista de proteção e defesa do consumidor, agente de proteção e defesa do consumidor, agente administrativo, técnico em contabilidade, técnico em informática e executivo público. Os salários podem ultrapassar R$ 9 mil, segundo o governo.

O objetivo do novo concurso é reforçar o quadro funcional do Procon-RJ, ampliar o atendimento ao público, fortalecer as ações de fiscalização e intensificar os mutirões em defesa do consumidor.

"Estamos fortalecendo a defesa do consumidor no Rio de Janeiro. O concurso do Procon-RJ vai garantir mais servidores qualificados para proteger os direitos dos cidadãos e ampliar o alcance dos serviços prestados à população fluminense", afirmou o governador Cláudio Castro, segundo o jornal Extra.

O último concurso da autarquia foi realizado em 2012, com base em um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que estimou um quadro ideal de 181 cargos efetivos. Atualmente, segundo o Governo do Estado, o Procon-RJ opera com déficit superior a 55% em seu quadro de servidores.

