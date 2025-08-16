BELO HORIZONTE

Arma usada por empresário para matar gari era de delegada

Exame balístico comprovou que pistola usada no crime é de uso pessoal de Ana Paula Balbino Nogueira, esposa do suspeito

Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:11

René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira Crédito: Reprodução

A arma utilizada pelo empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, para matar o gari Laudemir Fernandes, 44, pertencia à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa do acusado. É o que aponta o exame de balística realizado pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, a pistola calibre 380 apreendida na casa de Renê, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia do crime, é de uso pessoal da delegada e não é utilizada em serviço.

A mulher está sendo investigada pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, que instaurou um procedimento disciplinar e um inquérito policial. A investigação irá apurar se ela teve participação no fornecimento do armamento ou qualquer relação com a prática do crime.

Renê Júnior teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta quarta-feira (13), durante audiência de custódia realizada em Belo Horizonte. Ele é suspeito de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, após uma discussão de trânsito na capital mineira.

Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã da segunda-feira (11), em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, Renê dirigia pela rua onde Laudemir e outros coletores realizavam a coleta de lixo. Incomodado com a presença do caminhão na via, o empresário teria ameaçado a motorista do veículo, dizendo que "atiraria na cara dela" caso ela não liberasse passagem.

Diante da situação, Laudemir e colegas intervieram. Foi nesse momento que, de acordo com relatos colhidos pela polícia, Renê sacou uma arma e disparou contra o gari, atingindo-o no peito. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu.

Após o disparo, Renê deixou o local e seguiu sua rotina. Ele acabou preso horas depois, enquanto treinava em uma academia de alto padrão no bairro Estoril, área nobre da capital. Policiais cercaram o local para evitar uma possível fuga. Ele foi levado à delegacia ainda com a roupa do treino e cobria o rosto para escapar das câmeras. O empresário negou o crime, mas a polícia chegou a ele identificando o carro por imagens, além da descrição do suspeito pelas testemunhas.

Laudemir de Souza Fernandes trabalhava para uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Ele deixa uma filha e outros familiares. Em nota, a empresa Localix Serviços Ambientais classificou o crime como uma "violência injustificável" e afirmou estar oferecendo apoio à família. A prefeitura também lamentou o ocorrido.

