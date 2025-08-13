BELO HORIZONTE

Carro de luxo 'único na cidade' ajudou polícia a identificar suspeito de matar gari

Empresário ainda foi passear com cachorros e foi para academia antes de ser preso pelo crime, que ele nega

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:14

René da Silva Nogueira Júnior Crédito: Reprodução

O empresário René da Silva Nogueira Junior, acusado de matar um gari a tiros durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte, deixou o local do crime "de forma tranquila" depois de atirar, foi passear com os cachorros e depois foi para academia, onde acabou preso, segundo a polícia. René nega o crime.

"Ele relatou o dia dele, que saiu de casa às 8h07, contou do itinerário na empresa e o do almoço, onde ele retornou à casa dele. Teria trocado de roupa, desceu com os cachorros para passear com os cachorros e depois foi para a academia, onde foi abordado", disse o delegado Evandro Radaelli, em coletiva, de acordo com O Globo.

A polícia ainda vai ouvir pessoas na empresa onde René trabalha e analisar câmeras de segurança para construir uma linha do tempo. Contudo, a investigação indicou que o "veículo de luxo singular, único na cidade" de René ajudou a identificá-lo. Segundo a Radio Itatiaia, com as informações das testemunhas e imagens de segurança, a polícia conseguiu verificar que o carro, um BYD Song Plus Cinza, tinha as letras S e J na placa.

O modelo em questão custa R$ 250 mil em sua última versão, com o premiu chegando a $ 300 mil. O modelo 2025 chegou ao Brasil custando R$ 245 mil. "Pelos levantamentos da Polícia Militar, só existe esse veículo na cidade com aquela combinação de placas, que também foram descritas pelas testemunhas", diz o delegado Radaelli.

A descrição física do acusado também é compatível com René - o atirador foi descrito como alguém de porte musculoso. A arma da mulher do empresário, uma pistola .380, será periciada para confirmar que foi a usada para atirar no gari.

Empresário mata gari em briga de trânsito 1 de 10

René também diz que não atirou no gari e afirma que sequer esteve no local do crime, afirmando que foi direto para o trabalho, uma empresa para a qual havia sido contratado havia duas semanas. Ele afirmou que só saiu de lá na hora do almoço, trabalhou novamente e foi para casa no final da tarde. Trocou de roupa, passeou com os cachorros e foi para academia.



O empresário não demonstrou sinais de desespero depois da matar Laudmeir de Souza Fernande, segundo testemunho dos outros garis envolvidos na discussão.

"Eles pediram paciência para o autor, porque era uma rua estreita com carros estacionados dos dois lados, mas ele não quis esperar. Começou a esbravejar, a motorista manobrou o caminhão e pediram para ele passar. Ele passou, freou o carro bruscamente, voltou e deu um golpe na arma. O carregador caiu, ele reinseriu o carregador, apontou para a vítima, disparou e foi embora caminhando de forma tranquila, mas com aquele semblante de bravo", acrescentou o delegado Matheus Moraes Barros.

A arma que estava com René era da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. Um processo administrativo da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar a conduta dela. A delegada foi ouvida e negou envolvimento no crime.

Relembre

O crime aconteceu na segunda-feira (11), em Belo Horizonte. René estava dirigindo um carro elétrico da BYD por volta das 9h, quando se aproximou de um caminhão de lixo, no bairro de Vista Alegre, em Belo Horizonte.

O motorista, segundo relatos, ameaçou a condutora do caminhão, pedindo passagem e dizendo que ia "atirar na cara dela" se não removesse o veículo para ela passar. Depois, ele disparou e acabou atingindo Laudemir, segundo as testemunhas.

Baleado no peito, Laudemir ainda foi socorrido pelo Samu para um hospital, mas acabou morrendo.