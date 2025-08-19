Jovem precisa realizar check-up médico? Sete perguntas-chave sobre saúde na juventude

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:13
A passagem da infância para a adolescência é marcada por incertezas. Familiares precisam estar preparados para esta nova fase, principalmente apoiando os jovens em relação às dúvidas e mudanças bruscas de comportamento típicas deste período. No mês que é celebrado o Dia Internacional da Juventude, o médico Hebiatra e professor da UnP, Genner Barbosa do Nascimento, responde algumas perguntas sobre a saúde dos jovens. Confira: