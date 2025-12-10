SONEGAÇÃO DE IMPOSTO

Câmara aprova projeto com regras mais duras contra caloteiros

Proposta, já aprovada no Senado, também cria benefícios para bons pagadores

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:18

Senadores da CCJ durante análise do projeto Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Câmara dos Deputados deu aval, nesta terça-feira (9), ao projeto que endurece o combate ao chamado devedor contumaz - empresas que deixam de pagar tributos de forma reiterada e planejada, explorando brechas legais para obter vantagens competitivas. A proposta, que já tinha passado pelo Senado, agora depende apenas da sanção presidencial.

O avanço do texto foi articulado entre líderes partidários após um pedido do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas contou também com apoio de siglas da oposição e de entidades empresariais. A urgência havia sido aprovada ainda no fim de outubro, mas o tema só avançou depois que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o relator, Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), em 28 de novembro.

Mencionada pelo governo como uma medida essencial no enfrentamento ao crime organizado, a proposta ganhou força após casos como o do Grupo Refit, acusado de sonegação bilionária. A empresa, dona da antiga refinaria de Manguinhos e de diversas companhias do setor de combustíveis, foi alvo de uma grande operação no fim de novembro. As investigações estimam que o esquema tenha causado prejuízo superior a R$ 26 bilhões.

Ainda em novembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), destacou que criminosos usam a abertura e o fechamento sucessivo de empresas para lavar dinheiro e burlar o pagamento de tributos — prática que, segundo ele, tende a ser limitada com as novas regras direcionadas aos devedores contumazes.

Como funciona o projeto aprovado

O relator Antonio Carlos Rodrigues decidiu manter integralmente o texto que havia sido aprovado no Senado. A proposta define como devedor contumaz o contribuinte que transforma a inadimplência repetida e injustificada em estratégia de negócio.

Pelas regras federais, entram nessa classificação empresas com dívida tributária superior a R$ 15 milhões e que ultrapasse 100% do patrimônio conhecido. Estados e municípios terão critérios próprios.

Empresas incluídas nessa categoria podem ser submetidas a diversas restrições, como:

perda do direito a benefícios fiscais;

impedimento de participar de licitações;

proibição de solicitar ou prosseguir com recuperação judicial;

possibilidade de ter a inscrição no CNPJ declarada inapta.

No âmbito federal, também poderá ser instaurado processo específico para facilitar a cobrança dos tributos devidos.

O relator do texto no Senado, Efraim Filho (União-PB), afirmou que dados da Receita Federal identificam 1,2 mil CNPJs nessa situação, somando R$ 200 bilhões em débitos acumulados na última década.

Antonio Carlos Rodrigues argumentou, em seu parecer, que a medida é essencial para enfrentar a concorrência desleal. Segundo ele, esses contribuintes utilizam a inadimplência para obter "vantagens competitivas ilícitas" que “distorcem o mercado e prejudicam o investimento produtivo”.

Benefícios para os bons pagadores

Além das punições mais rígidas aos devedores contumazes, o projeto também abre espaço para incentivar quem cumpre regularmente suas obrigações tributárias.

O texto prevê:

canais de atendimento simplificados para orientação e regularização;

flexibilização na apresentação de garantias;