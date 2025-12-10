APÓS 13 MESES

Caixa volta a permitir mais de um financiamento de imóvel ao mesmo tempo

A decisão revoga a regra que, desde novembro de 2024, restringia novos financiamentos pelo SBPE para quem já tinha um contrato ativo

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:58

Imóveis Crédito: Divulgação

Com a revisão das regras de depósitos compulsórios da poupança feita pelo Banco Central, a Caixa Econômica Federal voltou a liberar a contratação simultânea de mais de um financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A mudança, anunciada nesta terça-feira (9), faz parte de um pacote mais amplo do governo que busca facilitar o acesso ao crédito e estimular a construção civil.

Segundo explicou o presidente da instituição, Carlos Vieira, a permissão para flexibilizar a política anterior só foi possível porque o BC autorizou que uma fatia maior dos recursos da caderneta seja direcionada para o crédito habitacional. “Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado”, afirmou.

Caixa Econômica Federal 1 de 4

A decisão revoga a regra que, desde novembro de 2024, restringia novos financiamentos pelo SBPE para quem já tinha um contrato ativo - inclusive cônjuges, independentemente do regime de casamento. A restrição havia sido criada como forma de equilibrar a forte demanda por crédito com o baixo volume de recursos disponíveis no sistema.

Durante 13 meses, o banco tentou administrar o descompasso entre o interesse elevado por financiamentos e o dinheiro escasso no SBPE, composto principalmente por depósitos de poupança e considerado uma das principais bases de crédito habitacional do país.

Com o fim da limitação, famílias e investidores voltam a ter acesso a mais de um financiamento simultâneo. Os contratos do SBPE contam com correção pela Taxa Referencial (TR), juros a partir de 10,99% ao ano e prazo máximo de pagamento de 420 meses — o equivalente a 35 anos, um dos formatos mais tradicionais do mercado.