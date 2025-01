QUEBROU SILÊNCIO

Pastor que traiu esposa e foi desmascarado fala pela primeira vez sobre o caso

Episódio viralizou nas redes sociais

Veja vídeo:

Casada com o pastor Ruan Sérgio, Aryana foi responsável por publicar o vídeo que deu início à viralização. No episódio, ela denuncia a traição do marido, alegando ter descoberto mensagens trocadas no WhatsApp entre ele e uma levita da igreja, que é casada com o guitarrista da congregação. O episódio aconteceu no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.