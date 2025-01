SÃO PAULO

Preso por crimes sexuais contra pacientes, médico é acusado de estuprar esposa durante 'saidinha'

Também foram relatados episódios de violência doméstica contra a esposa e as filhas gêmeas de 5 anos do casa

O médico nutrólogo Abib Maldaun Neto, preso por violência sexual contra pacientes em São Paulo, agora foi acusado pela esposa por estupro e violência psicológica durante a saída temporária da cadeia no Natal de 2024. O médico cumpre pena de 24 anos de prisão pelos crimes cometidos no consultório entre 1997 e 2020. As informações são do G1.